Mutant Year Zero: Road to Eden: Video: Taktische Gefechte im Runden-Modus und Echtzeit-Stealth-Passagen - 4Players.de

Die taktischen Gefechte im Runden-Modus und die Echtzeit-Stealth-Passagen stellen die bärtigen Ladies (Entwickler) und Funcom (Publisher) im folgenden Trailer vor. Dabei wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, im Voraus zu planen und die Gegner möglichst unbemerkt auszuschalten, denn das Mutantenteam wird stets in der Unterzahl sein - und die Gegner holen gerne und schnell Verstärkung. Weitere Details findet ihr auch im Blog der Entwickler. Das Taktik-Abenteuer wird ab dem 4. Dezember 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Das Spiel ist die Adaption des schwedischen Pen-&-Paper-Rollenspiels "Mutant" (ab 1993).Letztes aktuelles Video: Tactical Combat With a TwistNach der Ankündigung von Mutant Year Zero: Road to Eden im Februar entstand anhand der Screenshots ziemlich schnell der Eindruck, dass das Spiel nurmehr eine XCOM-Kopie ist. Doch dieser Eindruck täuscht, denn abseits des Endzeit-Szenarios mit tierischen Mutanten stehen Echtzeit-Erkundung, Stealth und überfallartige Angriffe hoch im Kurs. Auf der gamescom haben wir Dux, Bormin und Selma in einen düsteren Tunnel begleitet ( zur Vorschau ).