Mutant Year Zero: Road to Eden: Farrow gesellt sich zur Mutanten-Truppe - 4Players.de

Publisher Funcom und Entwickler The Bearded Ladies haben neben Dux, Bormin und Selma nun eine weitere (anthropomorphe) Heldin aus Mutant Year Zero: Road to Eden vorgestellt, und zwar Farrow.Auf der Reise durch die Zone trifft man früher oder später auf die mutierte Fähe. Ihre wahre Herkunft ist ein Geheimnis - sogar für sie selbst. Sie weiß nur, dass ihr Name Farrow lautet und sie aus der Zone kommt. Ihre Spezialität ist das Schleichen, mit ihren Fertigkeiten und ihrer Ausrüstung kann sie Gegner schnell und leise aus dem Weg räumen.Das Taktik-Abenteuer wird ab dem 4. Dezember 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Das Spiel ist die Adaption des schwedischen Pen-&-Paper-Rollenspiels "Mutant" (ab 1993). Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Farrow Reveal Trailer