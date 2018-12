Mutant Year Zero: Road to Eden: Taktik-Abenteuer mit Echtzeit-Stealth für PC, PS4 und Xbox One erschienen - 4Players.de

Publisher Funcom und die bärtigen Entwickler The Bearded Ladies veröffentlichen heute Mutant Year Zero: Road to Eden für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Taktik-Abenteuer ist für PC in einer Standard Edition (34,99 Euro) sowie einer Deluxe Edition (54,99 Euro) erhältlich , die eine digitale Version des aktuellsten Pen-&-Paper-Rollenspiel-Buchs sowie den Soundtrack enthält. Die PC-Fassung wird von Denuvo Anti-Tamper (DRM) geschützt. Bei Steam ist das Spiel noch nicht erhältlich, wahrscheinlich wird es im Laufe des Abends erscheinen. Die Standard Edition ist auch für PlayStation 4 und Xbox One (34,99 Euro) verfügbar - sowie im Xbox Game Pass.Mutant Year Zero: Road to Eden vereint ein rundenbasiertes Kampfsystem a la X-COM mit Stealth- und Erkundungselementen in Echtzeit, während die Spieler eine post-menschliche Welt mit tierischen Figuren erkunden. Unser Test befindet sich in Arbeit und wird in dieser Woche erscheinen ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer"Wir sind absolut begeistert, heute Mutant Year Zero veröffentlichen zu dürfen. Es war eine Freude, mit dem talentierten Team von The Bearded Ladies zusammenzuarbeiten", so Rui Casais, CEO bei Funcom. "Rundenbasierte Spiele gehören zu meinen Lieblings-Genres und ich hege keinerlei Zweifel, dass dieses Team ihr Herzblut und ihre gesammelte Kreativität in diesen einzigartigen Mix aus Adventure und Strategiespiel hat fließen lassen.""Für unser kleines Indie-Team war es eine lange, beschwerliche Reise bis zum Release. Wir sind unglaublich stolz darauf, was wir mit Mutant Year Zero: Road to Eden geschaffen haben", so Haraldur Thormundsson, CEO und selbsternannter Zirkusdirektor bei The Bearded Ladies. "Dank der Unterstützung durch Funcom hatten wir die Möglichkeit, das Spiel zu entwickeln, das wir schon immer entwickeln wollten. Nun können Spieler selbst Hand anlegen und wir sind sehr gespannt, was sie zu sagen haben."