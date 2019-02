Mutant Year Zero: Road to Eden: Stalker Trials für PC: Update bringt Herausforderungsmodus - 4Players.de

Für Mutant Year Zero: Road to Eden ist das (kostenlose) Update "Stalker Trials" veröffentlicht worden - zunächst nur für die PC-Version. In diesem separaten Herausforderungsmodus wird man seine Fähigkeiten auf eine Probe stellen können, denn auf den bekannten Karten des Spiels warten nun neue Gegner bzw. unterschiedliche Feinde. Alle Charaktere, Mutationen und Fertigkeiten stehen zur Verfügung. Außerdem muss man seinen Mutanten sowohl Waffen als auch Rüstungen kaufen und aufrüsten. Die Ergebnisse werden dann auf Bestenlisten festgehalten - und je nach Herausforderung wird man Bonuspunkte oder Multiplikatoren für bestimmte Aktionen erhalten.Ansonsten haben die Entwickler neue Dialoge beim Öffnen von Kisten und weitere Optionen (Maus-Empfindlichkeit, Untertitelgröße, Bewegungsunschärfe) hinzugefügt. Der Kopierschutz (DRM) wurde ebenfalls entfernt. Last but not least deuteten die Entwickler an, dass sie weitere Pläne für Mutant Year Zero: Road to Eden hätten, aber noch nicht bereit wären, darüber zu sprechen.Letztes aktuelles Video: Video-Test