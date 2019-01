Voidpoint, 3D Realms und 1C Entertainment haben das "Heskel's House of Horrors"-Update für die Early-Access-Fassung ihres im Frühjahr 2019 für PC, Linux, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinenden Retro-Shooters Ion Maiden auf Steam veröffentlicht . Hier eine Kostprobe der neuen Inhalte und Spielfunktionen wie den sekundären Feuermodus:Letztes aktuelles Video: Heskels House of Horrors - Trailer