One Hour One Life: Ungewöhnliches Mehrspieler-Abenteuer auf Steam erhältlich - 4Players.de

Solo-Entwickler Jason Rohrer (Passage, Gravitation) hat sein aktuelles Spiel One Hour One Life mittlerweile auch auf Steam veröffentlicht. In der Überlebens-Simulation dreht sich alles darum, innerhalb einer Stunde mit seiner per Zufall zugewiesenen Figur so viel zu erreichen wie möglich - und das nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen Spielern, denen ebenfalls Charaktere zugeteilt werden. Das kann ein Erwachsener sein, ein Mann, eine Frau oder sogar ein Säugling.



Folglich erstreckt sich die Spielzeit auf der persistenten Server-Welt über mehrere Generationen, in denen sich die Familie, aber auch die Umwelt im Kreislauf des Lebens stetig weiterentwickelt. Acht Monate nach dem Start per Direktvertrieb hätten die Spieler bereits 2,8 Millionen Leben und 444.000 Spielstunden zsuammengebracht, so Rohrer. Der längste Familienbaum habe 288 Generationen überdauert. Der Entwickler will sein Spiel noch mindestens zwei Jahre lang mit wöchentlichen Updates versorgen.

Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer