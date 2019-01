The Blackout Club : Early-Access-Update: Der Stalker als ungebetener Eindringling - 4Players.de

Für die Early-Access-Version von The Blackout Club ist das fünfte Update erschienen ( zum Change-Log ). Das "Stalker PvP-Update" ermöglicht es den Spielern, in die kooperativen Spiele des "gegnerischen Teams" einzudringen. Die normalen Spieler werden zunächst nichts von dem Eindringling bemerken, da Stalker unangekündigt und uneingeladen in die Partien kommen, sofern der Host der Partie diese Option zulässt. Der Stalker benutzt sein Handy, um heimlich Fotos von den kooperativ agierenden Spielern zu machen und Informationen über ihre "sündigen Aktivitäten" zu sammeln und diese dann "dem Engel" melden. Der Stalker spielt also gegen das "normale" Team, das aus bis zu vier Spielern bestehen kann. Einzelspieler-Partien können nicht vom Stalker "besucht" werden.Letztes aktuelles Video: Early Access TrailerIn dem Grusel-Abenteuer ( laut PS.Blog ) "bilden bis zu vier Spieler ein Team jugendlicher Ermittler, das ein ungeheuerliches Geheimnis im Herzen seiner ruhigen Gemeinde aufdeckt. (...) In The Blackout Club geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die ein gemeinsames Geheimnis zusammenschweißt. Sie alle haben vorübergehend das Bewusstsein verloren – manchmal tagelang am Stück – und sind dann an seltsamen Orten erwacht, ohne zu wissen, was sie getan haben. (...) Gemeinsam entdecken die Jugendlichen eine Reihe von Hinweisen, die auf eine große Verschwörung womöglich übernatürlichen Ursprungs hindeuten. Sie stimmen sich ab, um während der Suche nach dem vermissten Cliquenmitglied (...) Anders als die meisten Spiele, in denen man typische Machtfantasien ausleben kann, sind die Mitglieder des Blackout Clubs nicht stark genug, um es direkt mit Erwachsenen aufzunehmen. Einen Kampf zu bestreiten, ist ein gefährliches Unterfangen mit bedrohlichen Folgen. Allerdings sind sie in der Überzahl, weshalb Zusammenarbeit unabdingbar ist. Euer Team muss improvisieren, um Herausforderungen zu bewältigen und eure Feinde wie ein Rudel mit Überfalltaktiken überlisten. Euch steht eine Vielzahl von Gegenständen und Fähigkeiten zur Verfügung, um eure Ausrüstung anzupassen und verschiedene Spielstile in eurem Team miteinander in Einklang zu bringen, etwa für direkte Angriffe, geisterhaftes Schleichen oder einfallsreiches Hacken. Wollt ihr euch auf laute, tumultartige Ablenkungsmanöver oder klug verborgene Fallen spezialisieren? Durch das Abschließen von Missionen könnt ihr eure Figuren hochleveln und neue Fähigkeiten und Anpassungsmöglichkeiten freischalten. Wenn ihr lange genug überlebt, entdeckt ihr vielleicht sogar den mysteriösen Ursprung eurer Blackouts - und die hinter dem Geheimnis schlummernden Talente. In The Blackout Club könnt ihr zusammen mit euren Freunden eine einzelne Mission oder mehrere hintereinander spielen. Jede Mission spielt in der Nachbarschaft der Jugendlichen und dem unter der Erdoberfläche verlaufenden bizarren Tunnelnetz. Die Welt wimmelt von einer stets wechselnden Vielzahl prozeduraler Elemente, darunter Begegnungen mit Gegnern, Beute, die es zu entdecken gilt, und eine Reihe von Missionszielen. Dadurch gleicht keine Nacht der anderen. Wir selbst würden die Spielerfahrung als 'das Grauen nebenan' umschreiben. Wenn ihr euch traut, könnt ihr eine vertraut moderne Gemeinde erkunden und die schreckliche Wahrheit hinter ihr aufdecken."