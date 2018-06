Happy Birthdays: Switch-Umsetzung von Birthdays the Beginning gestartet - 4Players.de

Birthdays the Beginning

NIS America und flashpoint haben Happy Birthdays am 8. Juni 2018 für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Sandkasten-Lebens-Simulation von Harvest-Moon -Schöpfer Yasuhiro Wada ist ab sofort für 39,99 Euro im Einzelhandel sowie im eShop erhältlich. In dem Open-World-Spiel kann man eigene Welten kreieren, funktionierende Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren.Weiter heißt es vom Publisher: "Happy Birthdays, ursprünglich auf PlayStation 4 alsveröffentlicht, bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche und neue Spielelemente. Im Spiel kann man aus drei vorgefertigten Umgebungen beim Start eines neuen Szenarios wählen oder direkt von vorne mit einem leeren Würfel starten. Mit dem neuen Skill-System können die verdienten Sterne genutzt werden, um auf verschiedene Arten mit seiner Welt zu interagieren. So zum Beispiel für Monumente, um den Würfel mit verschiedenen Dekorationen auszustatten. Die Monumente werden auch durch das Erreichen verschiedener Achievements im Spiel freigeschaltet. Happy Birthdays beinhaltet auch alle bisher veröffentlichen DLCs für Birthdays the Beginning."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer