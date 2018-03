Quo Vadis 2018: Vorläufige Agenda der Entwicklerkonferenz - 4Players.de

CMG Conferences, die Eventsparte der Computec Media Group (CMG; 4Players gehört ebenfalls zur CMG), hat die vorläufige Agenda für die Quo Vadis 2018 bekanntgegeben. Auf der Main Stage der Entwicklerkonferenz wird Tameem Antoniades den Zuschauern Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Hellblade gewähren. Ninja Theorys Co-Founder und Creative Director will über Chancen und Risiken reden und damit alle Entwickler ansprechen - unabhängig von Genre oder Plattform ihrer Spiele. Rebecca Harwick spricht in Berlin über "Action & Reaction: Designing Responsive Game Narrative". Bevor sie Lead Writer bei Wooga wurde, arbeitete Rebecca Harwick an Spielen wie Star Wars: The Old Republic und The Elder Scrolls Online. Nicholas Bonardi, Stefan Randelshofer und Tino Schleinitz von Ubisoft sprechen in "South Park: The Fractured Audio Team" über ihre Arbeitserfahrungen in einem Team, das auf der ganzen Welt verteilt ist. Den vorläufigen Zeitplan des Events findet ihr hier Die Quo Vadis 2018 findet am 24. und 25. April in Berlin statt. Tickets sind unter http://qvconf.com/order erhältlich. Bis zum 08. April sind alle Tickets mit dem Code QV18_HappyEaster 35% günstiger erhältlich.