Quo Vadis 2018: Entwicklerkonferenz öffnet heute ihre Tore - 4Players.de

Heute öffnet die Entwicklerkonferenz Quo Vadis 2018 in der Station Berlin ihre Tore. Auf insgesamt sechs Bühnen finden bis zum 25. April zahlreiche Talks, Panels und Workshops statt. Zu den Headline-Speakern gehören dieses Jahr Richard Garriott, Kate Edwards, Tameem Antoniades und Dan Hay. Auch die Indie-Area (Bereich für unabhängige Entwickler) wurde vergrößert. Dieses Jahr stellen 40 Indie-Entwickler in der Quo Vadis Indie Area aus und treten um den Quo Vadis Indie Award an.Veranstalter der Quo Vadis ist CMG Conferences, die Eventsparte der Computec Media Group (auch 4Players gehört zur Computec Media Group). Hans Ippisch, CEO der Computec Media Group, über die diesjährige Ausgabe der Konferenz: "Das Motto der Quo Vadis 2018 ist 'Zurück zu den Wurzeln'. Zusammen mit den Besuchern widmen wir uns der Frage, wohin die Reise für die Gamesbranche in diesem und den kommenden Jahren gehen wird. Besonders stolz sind wir auf unser fantastisches Speaker-Line-up mit internationalen Expertinnen und Experten. Die Quo Vadis 2018 ist ein Event, das kein Vertreter der Branche verpassen darf!"Das Konferenzprogramm steht unter https://qvconf.com/agenda/ zur Verfügung.