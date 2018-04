Dolmen: Kickstarter-Rollenspiel im SciFi-Szenario soll auch für Konsolen erscheinen - 4Players.de

Das brasilianische Indie-Team von Massive Work Studio hat die Kickstarter-Kampagne zum Action-Rollenspiel Dolmen gestartet - passend zur Vorstellung auf der gestern begonnenen PAX East. In der aktuellen Pressemitteilung werden zudem die später geplanten Versionen für PS4 und Xbox One bestätigt. Auf Steam soll der Titel Anfang 2019 erscheinen. Auch eine Switch-Umsetzung liegt je nach Kampagnen-Erfolg im Bereich des Möglichen.Der Spieler muss sich auf der Alien-Welt Revion Prime auf die Suche nach Ressourcen begeben, um Rüstungen zu schmieden, Waffen-Upgrades zu entwickeln und sein Überleben zu sichern. Stilistisch sucht man nach Inspiration in Werken von H.R. Giger und H.P. Lovecraft. Die Kampagne steht 32 Tage vor Schluss bei 5.000 von 73.517 Euro."By launching their Kickstarter campaign today, the Massive Work Studio team, including Abraão Segundo and Alex Oliver, who previously worked on AAA titles such as Injustice 2, Diablo and World of Warcraft, aims to finally bring DOLMEN, a SoulsBorne-inspired title which combines futuristic Sci-Fi with Lovecraftian horror, to the world on Windows PC and consoles. Massive Work Studio has a $90,000 USD Kickstarter goal to fund DOLMEN, targeting an early 2019 release on Steam for Windows PC, with Xbox One and PlayStation®4 versions launching at a later date. Based on the success of the game’s Kickstarter campaign and stretch goals met, DOLMEN will also release on the Nintendo Switch™. Additional game content — levels, items, enemy types and more — as well as extra game modes New Game +, multiplayer PvP and cooperative play are among the stretch goals."