Dolmen: Neue Kickstarter-Kampagne für das Action-Rollenspiel gestartet - 4Players.de

Nachdem beim ersten Versuch von den angesetzten 77.592 Euro nicht einmal die Hälfte an Zusagen zusammen kam, startet das brasilianische Team von Massive Work Studio jetzt einen zweiten Anlauf, um in einer neuen Kickstarter-Kampagne finanzielle Unterstützung für die Realisierung ihres Action-Rollenspiels DOLMEN mit Einflüssen von H.P. Lovecraft zu erhalten.Mit derzeit 31 verbleibenden Rest-Tagen und 274 Unterstützern ist das Ziel bereits fast erreicht, das mit 12.932 Euro aber auch deutlich niedriger angesetzt wurde als zuvor. Auf der gamescom präsentierte man bereits eine neue Demo, die als Basis für den angestrebten Reboot der Kampagne fungiert."Für unseren Kickstarter-Reboot haben wir 15.000 Dollar als Mindestziel gesetzt, weil wir DOLMEN von der derzeitigen Alpha-Version zu einer hochglanzpolierten 'offenen Beta' für den PC via Steam weiterentwickeln möchten", so Produzent Pedro Bastos. "Das erste Kapitel mit einem Umfang von etwa sechs Stunden bietet eine wahrhaft 'xenomorphische' Karte voller Monster, Herausforderungen, diversem Equipment und Handlung. Unser Team bereitet bereits zahlreiche weitere Inhalte vor. Mehr Level, Geschichten und sogar größere Kreaturen sowie Waffen! Mit dieser Konzept-Nachweis wollen wir für DOLMEN die Unterstützung durch einen Publisher erwirken, mehrere Plattformen erreichen (PS, Xbox) und zusätzliche Spielmodi (Spoiler: Multiplayer/Koop) verwirklichen. Wir haben tonnenweise Ideen und Konzepte für DOLMEN und mit eurer Hilfe können wir sie Wirklichkeit werden lassen."Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer