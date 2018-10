Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC) Screenshot - Dolmen (PC)

Die zweite Kickstarter-Kampagne zu Dolmen war erfolgreich und endete am 5. Oktober 2018 mit 20.272 Dollar von 585 Unterstützern und damit 5.272 Dollar über dem Zielbetrag von 15.000 Dollar. Dadurch wurde sogar noch ein Zusatzziel erreicht, welches das erste Kapitel des Action-Rollenspiels zur geplanten Veröffentlichung 2019 auf Steam um zwei zusätzliche Waffen erweitern wird, die im jüngsten Kickstarter-Update kurz vorgestellt wurden.Zudem hatten die brasilianischen Entwickler spätere Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One in Aussicht gestellt (wir berichteten ). Im Spiel wird man sich auf der Alien-Welt Revion Prime auf die Suche nach Ressourcen begeben, um Rüstungen zu schmieden, Waffen-Upgrades zu entwickeln und das Überleben zu sichern. Stilistisch habe man sich dabei von H. R. Giger und H. P. Lovecraft inspirieren lassen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer