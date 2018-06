The Division 2: Schauplatz ist vorab durchgesickert - 4Players.de

@Wario64 Maybe you like this ;) pic.twitter.com/fCxXCX7pOR — Michael Batenburg, The Division 2 😍 (@Batenburg2017) 10. Juni 2018

Der Schauplatz von The Division 2 ist vor der offiziellen Ankündigung bei der Ubisoft-Pressekonferenz (11. Juni 2018 um 22:00 Uhr; Pre-Show ab 21:15 Uhr) auf einem Werbebanner in den E3-Messehallen durchgesickert . Demnach wird der zweite Teil in Washington D.C. spielen, da auf dem Bild das US-Kapitol (United States Capitol) zu sehen ist. Außerdem sind drei Agenten zu sehen, die u. a. eine Armbrust und einen Granatwerfer tragen. Der erste Teil spielte in New York.Ubisoft und Massive Entertainment wollen die Versäumnisse beim Nachfolger von The Division nicht wiederholen und zum Start des zweiten Teils gleich zu Beginn deutlich mehr Inhalte bieten, erklärten Alain Martinez (CFO) und Yves Guillemot (CEO) bei einer Telefonkonferenz mit Investoren vor einigen Wochen ( wir berichteten ). Dabei zeigte sich Guillemot überrascht, wie schnell die Spieler die verfügbaren Inhalte des Vorgängers abgeschlossen hatten und Nachschub forderten. Daher will man nicht nur bereits zum Start von The Division 2 ein ordentliches und umfangreiches Paket schnüren, sondern plant bereits, den Rollenspiel-Shooter auch nach der Veröffentlichung in regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten zu erweitern.