The Division 2: E3 2018: Besseres Endgame; Raids für acht Spieler; drei kostenlose DLC-Episoden; zwei Trailer - 4Players.de

Ubisoft hat bei der E3-Pressekonferenz 2018 angekündigt, dass sie die Endgame-Inhalte von The Division 2 verbessern wollen - hauptsächlich auf Basis des Feedbacks der Spieler des ersten Teils. Der Creative Director sprach davon, dass sich die Agenten ab einem bestimmten Zeitpunkt mit charakteristischen Waffen spezialisieren können und es Raids für acht Spieler geben wird. Zudem sollen im ersten Jahr nach der Veröffentlichung drei neue DLC-Episoden (kostenlos) folgen, die jeweils neue Geschichten und Gebiete umfassen sollen."Sieben Monate nachdem ein tödliches Virus in New York City freigesetzt wurde, schickt Tom Clancy's The Division 2 die Spieler in ein in sich zusammenfallendes Washington, D.C. Die Welt steht am Abgrund und die Menschheit erlebt die größte Krise in der Geschichte. Als erfahrener Division-Veteran sind die Spieler die letzte Hoffnung, um den endgültigen Zerfall der Gesellschaft abzuwenden und die verfeindeten Fraktionen, die um die Herrschaft der Stadt ringen, aufzuhalten. Denn fällt Washington, fällt die gesamte Nation."Außerdem wurden die folgenden beiden Trailer ("Cinematic" und "Gameplay") veröffentlicht. Der Titel, der auf einer "grunderneuerten Version" der Snowdrop Engine entwickelt wurde, erscheint weltweit am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Interessierte Spieler können sich ab sofort für den Beta-Teilnahme registrieren