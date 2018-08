The Division 2: Ubisoft gewährt weitere Einblicke in den Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen - 4Players.de

Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC) Screenshot - The Division 2 (PC)

Ubisoft und Massive Entertainment haben zur gamescom 2018 in Köln einen neuen Trailer zu The Division 2 veröffentlicht (siehe unten). Der Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen (zur Vorschau ) soll am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen."In The Division 2 ist das Schicksal der freien Welt in Gefahr. Erfahre mehr zu unserer dynamischen und belebten offenen Spielwelt und entdecke ein aufgewühltes und zerstörtes Washington D.C., das auf deine Hilfe wartet", so Ubisoft. Wer den Titel vorbestellt , soll Zugang zur privaten Beta und dem Kapitol-Verteidiger-Paket erhalten.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer