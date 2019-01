The Division 2: Drei "Dark Zones", mehrere Stufenbereiche, PvP-Konflikte und drei Fraktionen im Story-Trailer - 4Players.de

"True Sons: Eine paramilitärische Truppe, die auf ihre Kampferfahrung und überwältigende Feuerkraft vertraut, um ihre Feinde zu dominieren und ihr Territorium zu erweitern. Die True Sons sind klug und organisiert und werden von einem ehemaligen JTF-Offizier geleitet, dessen Rücksichtslosigkeit und List ihn zu einem gefährlichen Gegner machen.

Hyenas: Eine lose organisierte Bande opportunistischer Räuber, die durch Gewalt und Einschüchterung gegen zivile Lager kämpfen. Diese hedonistischen Aasfresser nehmen alles, was sie stehlen können, und zerstören alles andere, um ihren Feinden wertvolle Ressourcen zu entziehen. Die Hyenas werden von einem Rat der stärksten Rudelführer geleitet.

Outcasts: Verbitterte Überlebende einer erzwungenen Quarantäne, die sich nach Rache an denjenigen sehnen, die sie brutal inhaftiert haben, und an der Gesellschaft, die nur zusah und es geschehen ließ. Ihr charismatischer, blutrünstiger Führer glaubt, dass jeder mitschuldig ist und fordert die Anhänger auf, die Schuldigen zu bestrafen, indem sie Krankheit verbreiten und wahllos töten."

In The Division 2 wird es drei "Dark Zones" (offene Spieler-gegen-Spieler-Gebiete) geben. Jede von ihnen bietet einen eigenen Erzählstrang und eröffnet Spielweisen. Die größte der Dark Zones ist die "Dark Zone East". In überwucherten öffentlichen Parks sollen die Spieler weite Sichtlinien haben. In der kleinsten Zone, der "Dark Zone South", liegt der Schwerpunkt auf dem Nahkampf. Die Sichtlinien werden von großen Innenräumen und Engpässen unterbrochen. Die "Dark Zone West" wird durch einen großen Kanal zweigeteilt. In Georgetown wird es Gefechte auf mittlere Distanz geben."Mit den drei neuen Dark Zones gehen weitere Verbesserungen einher, wie die höhere Serverkapazität und die allgemeine Größe. In The Division 2 haben wir kleinere Abschnitte der Dark Zone für maximal 12 Spieler gleichzeitig ausgelegt. Obwohl wir die maximale Spielerkapazität in The Division 2 halbiert haben, haben wir die Gesamtgröße der Dark Zone auf ein Drittel reduziert, um die Spielerdichte zu erhöhen. Die Qualität der Begegnungen in den Dark Zones wurde verbessert und sie versprechen nun ein erfüllteres Erlebnis. Darüber hinaus reagiert jede Dark Zone auf die Spieleraktivitäten und die Begegnungen, während ihr sie durchstreift. Wenn ihr an einer Aktivität im nördlichen Bereich einer Dark Zone teilnehmt, beginnen anderswo Ereignisse, um einen Sog in diese Richtung zu erzeugen und den Bereich neu abzustimmen. Ihr müsst eure Umgebung immer im Auge behalten, denn die Erfassung des Situation braucht immer etwas Zeit", erklärt Ubisoft . Neben den "Dark Zones" gibt es organisierte Spieler-gegen-Spieler-Matches, und zwar im Spielmodus Konflikt, der wiederum die Modi Belagerung und Schlacht bietet.Über die Normalisierung der Charaktere und die Spielersuche schreibt der Publisher: "Eine große Änderung im Vergleich zur Dark Zone in Manhattan besteht darin, dass sich die drei Dark Zones in Washington D.C. auf die Spielerstufen normalisieren. Falls ihr neu bei The Division 2 seid. Die Normalisierung reduziert die Spitzen und Löcher zwischen unterschiedlichen Spielern, die über hohe Überlebenswerte oder hohen Schaden verfügen. Auch wenn man einen ausgewogenen Build anstreben sollte, so sind die Auswahlmöglichkeiten bei den Builds immer noch einzigartige und bieten viele unterschiedliche Möglichkeiten sie einzusetzen. Auch die KI ist von dieser Normalisierung nicht ausgenommen. Sie unterwirft sich den gleichen Normalisierungsregeln wie die Spieler. Die Spielersuche in den Dark Zones gliedert sich in zwei Bereiche. Auf der einen Seite werden Spieler in Stufenbereichen (1-10, 11-20 und 21-30) eingereiht und auf die gleiche Stärke normalisiert. Auf der anderen Seite werden alle Spieler, die den Weltrang erreicht haben, zusammengefasst und auf den gleichen Weltrang normalisiert. Die Spieler, die über der normalisierten Stufe liegen, erhalten Bonuswerte, um sie für ihre Spielzeit zu belohnen. Außerdem haben wir die Spielersuche verfeinert, um auch Solo-Spielern die Gelegenheit zu geben, in den Dark Zones möglichst auf andere Solo-Spieler zu treffen. Das ist keine feste Regel und Spieler können immer noch Gruppen innerhalb der Dark Zones bilden."Das Vorteile-System wird folgendermaßen beschreiben: "In The Division 2 ist die Dark-Zone-Stufe noch wichtiger als je zuvor. Senait, der neue Dark Zone Operator in der Operationsbasis, gewährt Zugang zu neuen Dark-Zone-Vorteilen. Dabei handelt es sich um einen Baum mit Boni, deren Blätter alle je 5 Dark-Zone-Stufen freigeschaltet werden. Diese Vorteile basieren nicht auf Kraft, sondern verbessern das Dark-Zone-Erlebnis basierend auf der Spielweise. Sie reichen von zusätzlichem Platz für kontaminierte Objekte, verbesserte Belohnungen für abtrünnige Agenten oder zusätzliche Gelegenheiten für Beute. Ihr könnt hier aus einer Reihe von Vorteilen wählen, die am besten zu eurer Art passen, wie ihr The Division 2 spielt. Allerdings ist der Tod in den Dark Zones als Abtrünniger mit großen Kosten an EP verbunden. Das Halten der Dark-Zone-Stufe und erst recht dieser Vorteile hat in The Division 2 Vorrang."Darüber hinaus hat Ubisoft die drei gegnerischen Fraktionen des Spiels vorgestellt: True Sons, Hyenas und Outcasts.Der Online-Shooter mit Rollenspiel-Elementen (zur Vorschau ) soll am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Diejenigen, die The Division 2 vorbestellt haben, können das Spiel vom 7. bis 11. Februar 2019 ausprobieren. Alle anderen haben die Möglichkeit, an der Private Beta teilzunehmen, indem sie sich unter thedivisiongame.com/beta registrieren.