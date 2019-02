The Division 2: Offener Betatest findet Anfang März statt - 4Players.de

Ubisoft hat soeben die Open Beta von The Division 2 angekündigt. Der offene Betatest läuft vom 1. März bis zum 4. März 2019 und ist auf PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Nähere Details sollen in Kürze veröffentlicht werden. Für weitere Informationen zur Open Beta verweist der Publisher auf die offizielle Website: www.thedivisiongame.com/beta The Division 2 erscheint am 15. März 2019 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Erst kürzlich fand die "Private Beta" statt. Folgendes Videomaterial stammt aus der "Private Beta".Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen