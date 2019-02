The Division 2: Mehr Vorbestellungen der PC-Version im Vergleich zum Vorgänger; Ubisoft Store profitiert - 4Players.de

Die Anzahl der Vorbestellungen von The Division 2 auf PC sind deutlich höher als beim Vorgänger, obwohl das Spiel nicht mehr auf Steam, sondern im Epic Games Store angeboten wird. Im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftsergebnisse hob Yves Guillemot (Ubisoft CEO) hervor, dass dieser Wechsel des zusätzlichen Vertriebspartners nicht nur dafür sorgen würde, dass sie im Store von Epic Games weniger Gebühren pro verkauftem Spiel als bei Steam bezahlen würden, sondern vor allem der Spieleverkauf im eigenen Ubisoft Store (Uplay) deutlich angestiegen sei.Yves Guillemot sagte offen und ehrlich: "Es gibt eine wachsende Anzahl von Vertriebsplattformen, die für großartige Inhalte kämpfen. Mit diesem Deal [mit Epic Games] sahen wir die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit der Spieler auf unseren eigenen Shop zu lenken und gleichzeitig einen Partner zu unterstützen, der unsere Spiele sehr schätzt und wesentlich bessere Konditionen bietet. (...) Erste Indikationen sprechen für sich, so ist die Anzahl der PC-Vorbestellungen höher als bei The Division und die Anzahl der Vorbestellungen im Ubisoft Store ist sechsmal höher. Wir glauben, dass diese Vereinbarung langfristig positiv für Ubisoft sein wird."Bei einer Frage-und-Antworten-Runden mit Investoren meinte er außerdem, dass der Absprung von Steam gut und reibungslos funktioniert hätte. Auch wenn keine konkrete Absatzprognose veröffentlicht wurde, schätzt Ubisoft, dass sich The Division 2 auf "Lebenszeit" besser als der Vorgänger verkaufen wird.Darüber hinaus kündigte der Publisher an, dass Spieler, die vor dem 14. März 2019 eine digitale PC-Version von The Division 2 vorbestellen, ein kostenloses digitales PC-Spiel aus dem Portfolio von Ubisoft erhalten werden. Zur Auswahl stehen Watch Dogs 2, Ghost Recon Wildlands und Far Cry Primal."Sobald die Spieler Tom Clancy's The Division 2 vorbestellt haben und es in ihrer Uplay-Spielbibliothek erscheint, haben sie bis zum 31. März 2019 Zeit, ihr kostenloses Spiel auszuwählen, indem sie den Anweisungen unter www.thedivisiongame.com/freegame folgen. Spieler können ab dem 15. März 2019 auf das von ihnen gewählte kostenlose Digitalspiel zugreifen. Dieses Angebot gilt für Spieler, die eine PC-Digitalversion von Tom Clancy's The Division 2 (Standard, Gold oder Ultimate Edition), im Ubisoft Store oder bei einem anderen Ubisoft-Vertriebspartner vorbestellen. Spieler, die ihre digitale PC-Version bereits vorbestellt haben, haben ebenfalls Anspruch auf dieses Angebot."Letztes aktuelles Video: Beta-Spielszenen