The Division 2: Live-Action-Trailer (Teil 1): "The Drawing" - 4Players.de

Ubisoft hat den Live-Action-Trailer "The Drawing" veröffentlicht, der im Universum von The Division 2 spielt. Der Trailer wurde von Nicolas Winding Refn (Drive, Only God Forgives) in Partnerschaft mit der DDB°-Agentur inszeniert. Ein weiterer Trailer ist geplant."The Drawing, der erste der Kurzfilme, konzentriert sich auf die Idee, der Held in einer zusammenbrechenden Nation zu sein und kombiniert ein einzigartiges visuelles Design mit dramatischer Stille, die die Spannung erhöht. Nicolas Winding Refn möchte das Publikum die verzweifelte Notlage eines Division-Agenten mit diesem Live-Actionfilm spüren lassen. Im Angesicht der ständigen Angst und des Chaos hat der Agent Hoffnung auf die Zukunft, motiviert durch seine Erinnerungen an das Leben vor dem Zusammenbruch", schreibt Ubisoft.The Division 2 erscheint am 15. März 2019 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der offene Betatest läuft vom 1. März bis zum 4. März 2019. Für weitere Informationen zur Open Beta verweist der Publisher auf die offizielle Website: www.thedivisiongame.com/beta Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer The Drawing Teil 1