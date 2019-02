The Division 2: Die Black Tusk als feindliche Fraktion im Endgame - 4Players.de

Ubisoft gibt im folgenden Trailer einen kompakten Überblick über das Endgame in The Division 2 . Ab Stufe 30 können Division-Agenten eine Spezialisierung wählen. Dadurch erhalten sie eine individuelle Waffe und weitere Fertigkeiten - zum Beispiel als Überlebensspezialist, Zerstörungsexperte oder Scharfschütze ( Details ). Außerdem geht es um die feindliche Fraktion, die Black Tusk. Die militärische Spezialeinheit versucht Stützpunkte zu errichten und Schlüsselpunkte in der Stadt angreifen. Auch in den "Dark Zones" treiben sich die Gegner herum.The Division 2 erscheint am 15. März 2019 weltweit für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der offene Betatest läuft vom 1. März bis zum 4. März 2019. Für weitere Informationen zur Open Beta verweist der Publisher auf die offizielle Website: www.thedivisiongame.com/beta Letztes aktuelles Video: Endgame-Trailer