Ubisoft gibt einen Überblick über den offenen Betatest von The Division 2 , der "in Kürze" stattfinden wird. Die Open Beta läuft vom 1. März bis zum 5. März auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Sie ist für alle interessierten Spieler zugänglich. Der Preload beginnt am 28. Februar um 10 Uhr.Die Open Beta umfasst drei Hauptmissionen, fünf Nebenmissionen, die aufwertbare Theatersiedlung, die "Dark Zone East" und einen Einblick in die Endgame-Inhalte. Die "Private Beta" umfasst zum Vergleich zwei Hauptmissionen. Die finale Version von The Division 2 erscheint dann am 15. März 2019.Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer