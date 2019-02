The Division 2: Trailer zu den "Dark Zones" - 4Players.de

Im Vorfeld der Open Beta von The Division 2 (1. März bis zum 4. März 2019) hat Ubisoft noch einen Trailer zu den "Dark Zones" veröffentlicht. Bei dem gescheiterten Versuch, Washington D.C. von einem tödlichen Virus zu befreien, entstanden diese Quarantäne-Bereiche. Wo einst eine unzureichend getestete Chemikalie eingesetzt wurde, müssen die Spieler nun Missionen erledigen und sich einen Weg durch den Pfad der Zerstörung bahnen ...In The Division 2 wird es drei "Dark Zones" (offene Spieler-gegen-Spieler-Gebiete) geben. Jede von ihnen bietet einen eigenen Erzählstrang und eigene Spielweisen. Die größte der Dark Zones ist die "Dark Zone East". In überwucherten öffentlichen Parks sollen die Spieler weite Sichtlinien haben. In der kleinsten Zone, der "Dark Zone South", liegt der Schwerpunkt auf dem Nahkampf. Die Sichtlinien werden von großen Innenräumen und Engpässen unterbrochen. Die "Dark Zone West" wird durch einen großen Kanal zweigeteilt. In Georgetown wird es Gefechte auf mittlere Distanz geben."Mit den drei neuen Dark Zones gehen weitere Verbesserungen einher, wie die höhere Serverkapazität und die allgemeine Größe. In The Division 2 haben wir kleinere Abschnitte der Dark Zone für maximal 12 Spieler gleichzeitig ausgelegt. Obwohl wir die maximale Spielerkapazität in The Division 2 halbiert haben, haben wir die Gesamtgröße der Dark Zone auf ein Drittel reduziert, um die Spielerdichte zu erhöhen. Die Qualität der Begegnungen in den Dark Zones wurde verbessert und sie versprechen nun ein erfüllteres Erlebnis. Darüber hinaus reagiert jede Dark Zone auf die Spieleraktivitäten und die Begegnungen, während ihr sie durchstreift. Wenn ihr an einer Aktivität im nördlichen Bereich einer Dark Zone teilnehmt, beginnen anderswo Ereignisse, um einen Sog in diese Richtung zu erzeugen und den Bereich neu abzustimmen. Ihr müsst eure Umgebung immer im Auge behalten, denn die Erfassung des Situation braucht immer etwas Zeit", erklärt Ubisoft Letztes aktuelles Video: Tritt ein in die Dark Zone