Get out there, Agents. Washington, D.C. is waiting. — The Division 2 (@TheDivisionGame) 1. März 2019

Ubisoft hat die Open Beta von The Division 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet. Der offene Betatest läuft zum 4. März auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Sie ist für alle interessierten Spieler kostenlos zugänglich. Details zum Download findet ihr hier Die Open Beta umfasst drei Hauptmissionen, fünf Nebenmissionen, die aufwertbare Theatersiedlung, die "Dark Zone East" und einen Einblick in die Endgame-Inhalte. Die finale Version von The Division 2 erscheint dann am 15. März 2019.Letztes aktuelles Video: Open Beta Trailer