The Division 2: Chef-Entwickler über Spielstile, verschiedene Geschmäcker und das "Monster von einem Spiel" - 4Players.de

Die unterschiedlichen Spielstile, Vorlieben und Erwartungen an Spiele wie The Division 2 können nur zufriedengestellt werden, wenn man sich den verschiedenen Geschmäckern bewusst ist und ein entsprechend großes "Monster von einem Spiel" entwickelt, erklärte David Polfeldt (Managing Director von Massive Entertainment) in einem Interview mit der EDGE (Ausgabe 330) via wccftech . Er spricht darüber, dass sie viel aus dem ersten Teil sehr gelernt hätten und nur möglichst viele Inhalte in dieser Situation helfen würden. "Andere Spiele" würden sich an dieser Hürde abmühen, erklärte er, ohne aber konkrete Beispiele zu nennen. Zumal sie bei Massive auch mit großen Problemen nach dem Verkaufsstart von The Division zu kämpfen hatten und es erst mit Patch 1.4 wieder spürbar aufwärts ging.Massive Entertainment hat seit der Veröffentlichung von The Division im März 2016 die Anzahl der Mitarbeiter fast verdoppelt. Mittlerweile arbeiten rund 700 Leute im Hauptquartier in Malmö und weitere 50 Personen in einem Schwester-Studio in Stockholm, wobei das Studio auch an einem Avatar-Projekt arbeitet.David Polfeldt sagte: "Wenn man sich die Erkenntnisse anschaut, die wir bei The Division gemacht haben, weiß man, dass die Menschen das Spiel auf ganz unterschiedliche Arten spielen. Und die Menschen verlieben sich in verschiedene Aspekte des Spiels. Von The Division wird erwartet, dass sie viele Geschmäcker befriedigt, was nie einfach ist. Wie erstellt man ein Spiel, das all dem gerecht wird? Die Antwort ist, dass man ein Monsterspiel erstellen muss. Ich denke, das ist eine Herausforderung für einige andere Spiele, die im selben Genre angesiedelt sind. Es wird erwartet, dass man viele verschiedene Geschmäcker und Vorlieben erfüllt. Das macht wirklich Spaß, aber es ist nicht einfach. Und dennoch darf man nicht vergessen, dass Massive ein Studio ist, das 20 Jahre alt ist, und wir wollen nicht die einfachste Herausforderung. Wir wollen die Champions League gewinnen. Und ja, das ist wirklich schwierig, aber deshalb ist es für uns so aufregend."Noch bis zum 4. März läuft der offene Betatest von The Division 2 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ( wir berichteten ). Die finale Version erscheint am 15. März 2019.Letztes aktuelles Video: Tritt ein in die Dark Zone