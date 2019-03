The Division 2: Trailer zum Verkaufsstart und für den Mobile-Ableger "Echos" - 4Players.de

Auch wenn The Division 2 erst am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, hat Ubisoft schon den Trailer zum Verkaufsstart veröffentlicht. Wobei die Käufer der Phoenix, Dark Zone, Ultimate oder Gold Editionen schon am 12. März loslegen dürfen."Deine Mission als Agent ist es Washington D.C. vor einer bevorstehenden Krise zu retten: Der Dollar-Grippevirus hat sich ausgebreitet, neue Gegner-Fraktionen haben sich gebildet und du bist die letzte Verteidigungslinie, die das Land retten kann. Entdecke die Open World in der Story-Kampagne, stelle dich anderen Spielern in PvP-Modi und rüste dich für ein Jahr mit kostenlosen Inhalten!"Darüber hinaus hat Ubisoft mit ein "Echos" ein Mobile-Augmented-Reality-Erlebnis veröffentlicht: "Hol dir dein erstes Echo (nur mobil): m.me/TheDivisionGame . ECHOs sind einzigartige Augmented-Reality-Erfahrungen, nur erhältlich im Division 2 Messenger und der Facebook-Page, die die Brücke zwischen Realität und verwüsteten Welt von The Division schlägt. Wie konnten Zivilisten es schaffen nach dem Virus-Ausbruch zu überleben? Entdecke deine Welt, finde ihre Story heraus und schalte exklusive In-Game-Belohnungen zum Launch frei!"