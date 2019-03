The Division 2: Ziemlich große Patches zum Verkaufsstart angekündigt; bis zu 92 GB - 4Players.de

Ubisoft wird in der nächsten Woche The Division 2 veröffentlichen. Käufer der Phoenix, Dark Zone, Ultimate oder Gold Editionen dürfen am 12. März loslegen. Die "normale" Veröffentlichung ist am 15. März. Pünktlich zum Verkaufsstart werden auch zwei Patches bzw. das "Title Update 1" und das "Title Update 1.5" zum Download zur Verfügung stehen.Käufer der physischen Version auf PC und Xbox One sollen mit der Installation des Spiels beginnen, schreibt Ubisoft . Danach muss das "Title Update 1" runtergeladen werden, das ungefähr 48 GB bis 52 GB groß sein wird, je nach Region und bevorzugter Sprache. Unabhängig davon, ob man das Spiel von der Disc installiert oder es digital gekauft hat, beträgt die endgültige Installationsgröße der Festplatte, einschließlich des Patches, 48 GB bis 52 GB.Käufer der physischen Fassung auf PlayStation 4 können den ersten Patch während der Installation von der Disc bereits runterladen. Das "Title Update 1" wird ca. 88 GB bis 92 GB groß sein, je nach Region und bevorzugter Sprache. Die endgültige Installationsgröße der Festplatte wird zwischen 88 GB bis 92 GB liegen.Anhand der Angaben des Publishers sieht es so aus, als würde man mit dem Day-One-Patch das komplette Spiel erneut runtergeladen. "Title Update 1" enthält verschiedene Bugfixes und Verbesserungen für das Hauptspiel. "Title Update 1.5" wird ab dem 11. März verteilt. Es wird ungefähr 2 GB groß sein und einige Audio-Probleme beheben, die beim Betatest auftraten. Spieler, die bereits die "Private Beta" oder die Open Beta auf ihrer Plattform installiert haben, müssen das komplette Spiel erneut herunterladen.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Teil 2 A Good Guy