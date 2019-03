The Division 2: PC-Version wird bald nicht mehr bei anderen Vertriebspartnern erhältlich sein - 4Players.de

Die PC-Version von The Division 2 wird bekanntlich im hauseigenen Ubisoft-Store und im Epic Games Store, aber nicht bei Steam angeboten ( wir berichteten ). Abgesehen davon kann der Taktik-Shooter auch bei anderen Drittanbieter-Shops wie Humble oder Gamesplanet bestellt werden. Letzteres scheint demnächst nicht mehr möglich zu sein, denn Gamesplanet hat die eigenen Kunden darüber informiert haben, dass The Division 2 nach dem Verkaufsstart dort nicht mehr erhältlich sein wird, weil "Ubisoft seinen Digitalpartnern den Verkauf von Division 2 nach Release nicht weiter gestattet". Bis zum 15. März vorbestellte Exemplare werden noch pünktlich ausgeliefert. Im Humble Store wurden diesbezüglich noch keine weitere Angaben gemacht.In dem Statement bei Gamesplanet heißt es: "Leider müssen wir euch mitteilen, dass Ubisoft seinen Digitalpartnern den Verkauf von Division 2 nach Release nicht weiter gestattet. Der Titel wird demnach nach dem 15.3.2019 offiziell digital nur noch bei Ubisoft oder einem bestimmten exklusiven Digital-Store verfügbar sein. Das betrifft auch die kommenden Inhalte zum Spiel, wie Season Pass, Erweiterungen, etc. (...) Leider können wir einige Supportanfragen (z.B. Key auf dem falschen Ubisoft-Account aktiviert) nach dem 15.3. nicht mehr selber lösen, da wir keine Division 2 Keys mehr haben werden. Support-Anfragen müssen ab dann direkt mit Ubisoft geklärt werden. Alle abgeschlossenen Käufe werden von uns selbstverständlich ausgeliefert. Das betrifft auch noch nicht abgeholte Geschenke - hier also bitte keine Sorge haben! Erfreut sind wir über diese Entscheidung nicht."Ab dem 15. März 2019 wird The Division 2 ausschließlich im Epic Games Store und im Ubisoft Store (Uplay) verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer Teil 2 A Good Guy