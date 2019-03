The Division 2: PC-Version: Trailer zur Zusammenarbeit mit AMD - 4Players.de

Ubisoft hat bei der PC-Version von The Division 2 erneut mit AMD zusammengearbeitet. Der folgende Trailer soll die Früchte dieser Kollaboration demonstrieren. Hervorgehoben werden u. a. realistische Partikeldetails, hochauflösende Schatten, Multikern-Unterstützung (CPU), Reflexionen sowie Zerstörung in Echtzeit, asynchrone Berechnung, volumetrische Beleuchtung, dynamische globale Beleuchtung und DirectX-12-Unterstützung.The Division 2 erscheint am 15. März auf PC, PlayStation 4 und Xbox One. Käufer der Phoenix, Dark Zone, Ultimate oder Gold Editionen durften schon am 12. März loslegen. Unser Test befindet sich in Arbeit.Letztes aktuelles Video: PC-Version Kollaboration mit AMD