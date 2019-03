The Division 2: Wann vergeben wir unsere Wertung? - 4Players.de

Wir tummeln uns noch immer im Washington von The Division 2 - inzwischen natürlich mit einem Charakter auf höchster Stufe - und stellen Anfang nächster Woche den zweiten Teil unseres Tests online, mit dem wir auch unsere Wertung vergeben.Warum so spät? Zum einen muss man die Spielwelt in vollen Zügen genießen, weil sie vor visuellen, erzählerischen und auch spielerisch interessanten Details nur so strotzt. Wer hier durch rennt, läuft an einem ganz wichtigen Teil der Faszination glatt vorbei! Zum anderen ändern sich naturgemäß viele Inhalte, sobald man man Level 30 bzw. das Ende der Kampagne erreicht - mehr sogar als in anderen Spielen.Ähnlich wie im Vorgänger und wie auch in Destiny stellt man dann unter anderen Gesichtspunkten die Ausrüstung zusammen, kann sich weiter spezialisieren, was einen neuen Teil der Charakterentwicklung einleitet, und ganz wichtig: Die Vorgänge in der Stadt werden dynamischer und interaktiver. Und wie sich das anfühlt, wollen wir in Ruhe erkunden, anstatt es nur zu erwähnen.