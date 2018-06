Splatoon 2: Octo Expansion: U-Bahn-Abenteuer in der Rolle eines Oktolings erscheint morgen - 4Players.de

Vielleicht denkst du, dass du schon alles über die Welt von Splatoon weißt, doch die Welt ist so tiefgründig wie der Ozean. Gelingt dir die Flucht aus der verhängnisvollen Tiefe, kannst du an Mehrspielerpartien als Oktoling teilnehmen! Wenn du 'Octo Expansion' im Nintendo eShop kaufst, erhältst du sofort Ausrüstung mit Okto-Design zur Verwendung in Kämpfen.

- Play as an Octoling who's lost her memory in a new single-player adventure spanning 80 missions.

- Navigate an underground facility to reach the surface of Inkopolis.

- Take on a variety of mission types packed with new challenges you won't find in the main game.

- Complete the campaign to unlock Octolings (Girl or Boy) as playable characters in multiplayer* battles.

- Unravel mysteries hidden below Inkopolis with Pearl, Marina, & Cap'n Cuttlefish."

Nintendo hat im Rahmen der E3 verkündet, dass die "Octo Expansion" für Splatoon 2 morgen im eShop veröffentlicht wird. Der kostenpflichtige Zusatzinhalt (Preis: 19,99 Euro) benötigt das Hauptspiel, ist laut Resetera-Forum 3361 MB groß und bietet einen neuen Einzelspieler-Modus, der sich um die Oktolinge dreht. Nintendo erläutert:Nintendo: "Du bist Agent 8, eine neue Figur, die wie ein Oktoling aussieht. Sie erwacht auf dem Bahnsteig einer dunklen U-Bahn-Station ... und erinnert sich an nichts. Kleckse dich in einer weitläufigen unterirdischen Welt durch insgesamt 80 Testeinrichtungen und stelle dein Können in einer Vielzahl an Missionen unter Beweis. Freue dich auf neue Geschichten, die neues Licht auf beliebte Charaktere werfen.