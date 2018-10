Crazy Machines VR: Puzzles mit Kettenreaktionen erscheinen bald für Rift, Vive und Windows MR - 4Players.de

In fünf Kapiteln mit je unterschiedlichem Setting warten ganze 40 Level, der Schwierigkeitsgrad steigt dabei stetig an. Ein mürrischer Hilfsroboter steht als Assistent zur Seite und gibt bei Bedarf Lösungshinweise. Eine Vielzahl an Achievements sorgt dabei für zusätzliche Herausforderungen."

Entwickler FAKT Software und Publisher Wild River haben heute mit einer Pressemitteilung angekündigt, dass Crazy Machines VR am 25. Oktober auf Steam für Oculus Rift, HTC Vive sowie Windows Mixed Reality veröffentlicht wird. Die VR-Umsetzung ist der neueste Teil der 2004 gestarteten Tüftelspiel-Reihe. Eine PSVR-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen:"Crazy Machines VR wurde in Hinblick auf die speziellen Anforderungen von VR entwickelt und optimiert. Dank intuitiver Steuerung lassen sich die physikalischen Rätsel im virtuellen Raum aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Zum ersten Mal in der Geschichte von Crazy Machines haben Spieler das Gefühl, direkt Hand anlegen zu können und selbst an den verrückten Apparaturen herumzubasteln.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer