Another Sight: Erste Spielszenen aus dem Adventure im Hinter-den-Kulissen-Video - 4Players.de

Das italienische Studio Lunar Great Wall hat das erste Hinter-den-Kulissen-Video zu Another Sight veröffentlicht, in dem auch erstmalig Passagen aus dem Spiel zu sehen sind. In dem Clip kommen Marco Ponte (Gründer und Geschäftsführer) und Andrea Basilio (Creative Director) zu Wort und gehen auf die prägenden Themen des Titels ein. Das Adventure spielt in einer surrealen Traumwelt und wird im Laufe des Jahres für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Another Sight ist ein Fantasy-Abenteuer mit Steampunk-Elementen, das im Jahr 1899 gegen Ende des viktorianischen Zeitalters in London spielt. Diese Geschichte dreht sich um Kit und Hodge. Kit ist eine wagemutige Jugendliche, die beim Einsturz eines im Bau befindlichen Londoner U-Bahntunnels ihr Augenlicht verlor. Hodge ist ein mysteriöser roter Kater, dem sie in der Dunkelheit begegnet. Beide müssen die Umgebung zusammen oder im Alleingang erkunden und dabei ihre Fähigkeiten einsetzen, um Probleme zu bewältigen und Rätsel zu lösen. Dabei nehmen Kit und Hodge die Welt jeweils unterschiedlich wahr.Letztes aktuelles Video: Behind the Scenes The Overview"Auf ihrer Reise treffen Kit und Hodge meisterhafte Künstler wie Claude Monet und weitere, kulturell und historisch bedeutsame Persönlichkeiten, um mehr über die Welt und ihre Gefahren zu lernen. Jede Begegnung beeinflusst zudem die visuelle Darstellung der Umgebung, und vermittelt dadurch durch Ästhetik die Kreativität der berühmten Charaktere, die Kit und Hodge treffen. Die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters müssen dafür eingesetzt werden, diverse Hindernisse für Kit und Hodge zu überwinden. Dabei können Kit und Hodge auch getrennt voneinander interagieren, beispielsweise um Areale zu erreichen, die dem anderen verwehrt bleiben. Durch die unterschiedliche Wahrnehmung von Kit und Hodge eröffnen sich so unzählige Möglichkeiten, um das Abenteuer zu meistern", erklären die Entwickler.