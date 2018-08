Another Sight: Surreales Fantasy-Adventure erscheint im September zunächst für PC - 4Players.de

Das Adventure Another Sight von Lunar Great Wall wird ab dem 6. September 2018 auf Steam für PC erhältlich sein. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgt später in diesem Jahr."Another Sight ist eine echte Herzensangelegenheit für unser Team hier bei Lunar Great Wall", so Marco Ponte, CEO und Gründer von Lunar Great Wall. "Wir freuen uns sehr darauf, das Abenteuer von Kit und Hodge mit der Welt zu teilen und laden alle Spieler ein, dieses Abenteuer mit uns zu erleben."Die Entwickler stellen ihr Spiel folgendermaßen vor: "Another Sight ist ein surreales Fantasy-Adventure mit Steampunk-Elementen, das gegen Ende der viktorianischen Ära in London in Jahre 1899 spielt. Mit einem Schwerpunkt auf die Charaktere und die Kultur, konzentriert sich Another Sight auf die emotionale Entwicklung der Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren Kit, einem erfrischend furchtlosen Teenager und Hodge, dem mysteriösen roten Kater. Beide treffen sich in der Dunkelheit der Londoner U-Bahn Baustelle, nachdem Kit ihr Augenlicht bei einem Tunneleinsturz verloren hat. Sie entschließen sich, fortan gemeinsam das Unbekannte zu erforschen, wobei sich Hodge schnell als verlässlicher Gefährte für Kit entpuppt. Je nach erforderlichen Fähigkeiten entdecken Kit und Hodge gemeinsam die surreale Fantasywelt, trennen sich in bestimmten Passagen aber auch voneinander, um spezielle Hindernisse zu meistern und faszinierende Rätsel zu lösen. In der Welt unterhalb Londons, die von Neil Gaimans urbanem Fantasy-Roman Neverwhere inspiriert wurde, entdecken Kit und Hodge eine geheime Gesellschaft der größten Erfinder und Künstler der Welt, wie Claude Monet, Nikola Tesla, Thomas Edison und andere kulturelle Ikonen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer