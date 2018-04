Hearthstone: Der Hexenwald: Die Monsterjagd beginnt am 12. April - 4Players.de

Die Hearthstone -Erweiterung Der Hexenwald (The Witchwood) wird am 12. April 2018 erscheinen. Für begrenzte Zeit erhalten Spieler beim ersten Einloggen nach der Veröffentlichung von Der Hexenwald kostenlos drei Kartenpackungen sowie eine zufällige legendäre Klassenkarte der Erweiterung. Das Angebot endet am 10. Juli 2018.Insgesamt 135 neue Karten werden geboten. Neu sind ebenfalls die Karten-Schlüsselwörter Echo und Eifer. Echokarten können in dem Zug, in dem sie ausgespielt werden, mehrfach gespielt werden. Dabei erhaltet ihr jedes Mal eine geisterhafte Kopie der Karte zurück auf die Hand, die am Ende eures Zuges verschwindet. Diener mit dem Schlüsselwort Eifer können andere Diener sofort nach ihrem Erscheinen auf dem Spielfeld angreifen, ganz gleich ob sie ausgespielt oder herbeigerufen werden. Allerdings können sie Helden erst einen Zug nach ihrem Spielbeitritt angreifen.Wie bei Hearthstone: Kobolde & Katakomben gibt es einen Dungeon-Spielmodus für Einzelspieler, und zwar die Monsterjagd (Schatzjagden gab es bei Kobolde & Katakomben). In diesem Spielmodus wählt man einen von vier speziellen Helden mit eigenen Fähigkeiten und Karten aus."Wenn ihr eine neue Monsterjagd beginnt, begebt ihr euch als einer von vier grundverschiedenen und nur in diesem Spielmodus verfügbaren Helden in den Hexenwald. Euer Ziel ist es, eine Reihe aus acht Kämpfen zu überstehen, die mit der Zeit immer anspruchsvoller werden. Am Ende steht euch ein (...) Kräftemessen in einem herausfordernden Bosskampf bevor. Jeder der vier neuen Helden hat Zugang zu einer besonderen Heldenfähigkeit und zu Karten, die völlig neue Spielstile und Strategien eröffnen. Sie sind äußerst mächtig, doch werdet ihr gegen die teuflischen Kreaturen des Hexenwalds auch alle Hilfe brauchen, die ihr kriegen könnt. Nachdem ihr einen Gegner besiegt habt, könnt ihr zur Verbesserung eures Monsterjagd-Decks aus dessen Beute wählen. Dabei wählt ihr zwischen drei Sets aus je drei Karten, die zufällig aus verschiedenen thematischen Bereichen gezogen wurden, die für euren Helden verfügbar sind. Zusätzlich erhaltet ihr in bestimmten Abständen die Möglichkeit, eurem Deck besondere Karten hinzuzufügen, die eure einzigartige Heldenfähigkeit verbessern oder euren Helden anderweitig verstärken.""Hinweis: Stellt sicher, dass ihr tägliche Quests freigeschaltet habt, indem ihr die Quest Der Duellant abschließt. Ihr solltet außerdem sicherstellen, dass am Veröffentlichungstag Platz in eurem Questlog ist, damit keine eurer Quests ersetzt wird!"Game Director Ben Brode und Sean "Day[9]" Plott enthüllen am 9. April um 20:00 MESZ auf dem offiziellen Twitch.tv-Channel von Hearthstone ein letztes Mal Karten aus Der Hexenwald.Letztes aktuelles Video: Trailer