Hearthstone: Der Hexenwald: Alle 135 Karten im Überblick - 4Players.de

Am 12. April 2018 wird die Hearthstone-Erweiterung Der Hexenwald (The Witchwood) auf allen Plattformen erscheinen. Alle Hexenwald-Karten (135 an der Zahl) könnt ihr euch in der Galerie weiter unten anschauen. Neu sind ebenfalls die Karten-Schlüsselwörter Echo und Eifer. Echokarten können in dem Zug, in dem sie ausgespielt werden, mehrfach gespielt werden. Dabei erhaltet ihr jedes Mal eine geisterhafte Kopie der Karte zurück auf die Hand, die am Ende eures Zuges verschwindet. Diener mit dem Schlüsselwort Eifer können andere Diener sofort nach ihrem Erscheinen auf dem Spielfeld angreifen, ganz gleich ob sie ausgespielt oder herbeigerufen werden. Allerdings können sie Helden erst einen Zug nach ihrem Spielbeitritt angreifen.Sean 'Day[9]' Plott und Ben Brode, Game Director von Hearthstone, hatten gestern Abend weitere Karten von Der Hexenwald enthüllt. Unter den neuen Karten, die im Livestream enthüllt wurden, waren auch zwei legendäre Karten: Prinz Liam, der legendäre Diener für Paladine, und Grauselhurz, der schauerliche legendäre Diener für Schamanen. Die Aufzeichnung kann hier auf Twitch angesehen werden.Für begrenzte Zeit erhalten Spieler beim ersten Einloggen nach der Veröffentlichung von Der Hexenwald kostenlos drei Kartenpackungen sowie eine zufällige legendäre Klassenkarte der Erweiterung. Das Angebot endet am 10. Juli 2018. Bis zur Hexenwald-Veröffentlichung können noch 50 Kartenpackungen (sowie 20 Bonuspackungen und den Kartenrücken Dunkler Wald) für 49,99 Euro im Vorverkauf erworben werden.Letztes aktuelles Video: Trailer