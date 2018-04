Hearthstone: Der Hexenwald: Das Jahr des Raben hat begonnen; Solo-Modus "Monsterjagd" startet in zwei Wochen - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - Hearthstone: Der Hexenwald (Android) Screenshot - In der mittlerweile verfügbaren Hearthstone -Erweiterung Der Hexenwald gilt es, Hexen die Stirn zu bieten, den Wald zu läutern und 135 neue Karten aus den Tiefen Azeroths zu entdecken. Es ist die erste Erweiterung im "Jahr des Raben". Für begrenzte Zeit erhalten Spieler beim ersten Einloggen kostenlos drei Kartenpackungen sowie eine zufällige legendäre Klassenkarte der Erweiterung. Diese Aktion endet am 10. Juli 2018."Eine finstere Magie hat sich in den Wäldern im Umland der Stadt Gilneas eingenistet und ihre lykanthropischen Bürger machen sich darauf gefasst, dem unbekannten Übel im Herzen des Waldes entgegenzutreten. In den Tiefen vom Hexenwald begegnen Spieler unheimlichen neuen Karten und Spielmechaniken, darunter auch dem schaurigen neuen Schlüsselwort Echo. Echokarten können mehrfach in einem Zug ausgespielt werden, solange Spieler genügend Mana besitzen. Außerdem gehen Gerüchte über zwei mächtige legendäre Diener um - Baku die Mondschlingerin und Genn Graumähne -, die selbst geübte Deckbauer vor eine einzigartige Herausforderung stellen: die Verwendung von Karten mit ausschließlich ungeraden oder geraden Kosten im Gegenzug für eine unerhört mächtige Stärkung der Heldenfähigkeit", schreibt Blizzard.Der Einzelspielermodus "Monsterjagd" wird erst in zwei Wochen freigeschaltet. In diesem (kostenlosen) neuen Einzelspielermodus wagen sich die Spieler tief in den Wald und beseitigen die Ursache des bösen Fluchs, der auf dem Hexenwald lastet. Der Modus ähnelt den Schatzjagden aus Kobolde & Katakomben.In dieser Galerie seht ihr alle 135 Karten aus der deutschen Version von Der Hexenwald Das Jahr des Raben: "Mit jedem neuen Hearthstone-Jahr werden im kompetitiven Standardformat vollkommen neue Karten eingeführt, was die bisher gespielten Karten drastisch verändert und für eine Vielzahl neuer Decks sorgt. Mit dieser Änderung werden die Kartensets von Das Flüstern der Alten Götter, Eine Nacht in Karazhan und Die Straßen von Gadgetzan ausschließlich im wilden Format verfügbar sein, in dem Spieler frei aus allen bisher für Hearthstone erschienenen Kartensets wählen können."Kartenpackungen können im Hearthstone-Shop einzeln für Gold oder Echtgeld und in Paketen für Echtgeld gekauft werden - zum gleichen Preis wie alle anderen Hearthstone-Kartenpackungen. Darüber hinaus haben Spieler die Chance, Kartenpackungen aus Der Hexenwald als Questbelohnungen oder Preise in der Arena zu gewinnen. Es ist außerdem möglich, Karten aus der Erweiterung mit Arkanstaub herzustellen, indem nicht benötigte Karten entzaubert werden."Der Hexenwald erweckt ein schauriges Märchen von Azeroth auf eine Art und Weise zum Leben, wie es nur Hearthstone kann", so Mike Morhaime, CEO und Mitbegründer von Blizzard Entertainment. "Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie Spieler ihre Zähne in all die neuen Karten versenken und brandneue Strategien in der Deckerstellung rund um Echo und die anderen neuen Mechaniken entwickeln."Letztes aktuelles Video: Trailer