Hearthstone: Der Hexenwald: 70 Kartenpakete geöffnet - 4Players.de

Blizzard Entertainment hat in der vergangenen Woche die jüngste Hearthstone -Erweiterung Der Hexenwald veröffentlicht. Wir haben in dem Zusammenhang 70 Kartenpakete aus der neuen Erweiterung aufgemacht (die drei kostenlosen Login-Belohnungspakete nicht mitgezählt) und erhielten dabei 238 gewöhnliche Karten, 82 rare Karten, 14 epische Karten und fünf legendäre Karten. Elf goldene Varianten von "normalen Karten" waren ebenfalls dabei.Von den 135 unterschiedlichen Hexenwald-Karten hatten wir am Ende insgesamt 102 in der Kartensammlung. Die häufigsten Vertreter waren die gewöhnliche "Eilbotin" (mehr als neunmal) sowie jeweils neunmal "Verrückter Professor", "Hexenwaldwichtel" und "Rabenrufer" (allesamt gewöhnlich). Hinweise und Guides zur Erstellung von Hexenwald-Decks findet ihr zum Beispiel bei Metabomb . In dieser Galerie seht ihr alle 135 Karten aus der deutschen Version von Der Hexenwald:Der Einzelspielermodus "Monsterjagd" wird erst in eineinhalb Wochen freigeschaltet. In diesem (kostenlosen) neuen Einzelspielermodus wagen sich die Spieler tief in den Wald und beseitigen die Ursache des bösen Fluchs, der auf dem Hexenwald lastet. Der Modus ähnelt den Schatzjagden aus Kobolde & Katakomben.Letztes aktuelles Video: 70 Kartenpackungen