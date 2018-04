Hearthstone: Der Hexenwald: Starttermin der Monsterjagd und Überblick über den Einzelspielermodus - 4Players.de

Blizzard Entertainment gibt im "Hearthside Chat mit Dave Kosak" einen Überblick über die Monsterjagd, den (kostenlosen) wiederholbaren Einzelspielermodus, der am 26. April um 19 Uhr in Hearthstone: Der Hexenwald freigeschaltet wird. In diesem Solo-Modus wagen sich die Spieler tief in den Wald und beseitigen die Ursache des bösen Fluchs, der auf dem Hexenwald lastet. Der Modus ähnelt den Schatzjagden aus Kobolde & Katakomben."In der Monsterjagd können Spieler als einer von vier erfahrenen Monsterjägern spielen – jeder mit einer eigenen Heldenfähigkeit und einzigartigen, sammelbaren Schätzen. Auf der Spur von Hagatha der Hexe begeben sich Spieler tief in den Hexenwald und stellen sich einer Reihe monströser Bosse, die es wagen, sich ihnen in den Weg zu stellen. Mit jedem Sieg erstellen Spieler ein immer stärkeres Deck mit gefundenen Gegenständen, darunter auch Schätze, die nur durch bestimmte Gegner erhalten werden können. Zudem hegt jeder Monsterjäger einen Groll gegen einen besonders abscheulichen Erzfeind in den Wäldern. Erst wenn dieser besiegt wurde, steht der Weg zu Hagatha offen."Letztes aktuelles Video: 70 Kartenpackungen