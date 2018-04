Hearthstone: Der Hexenwald: Solo-Modus "Monsterjagd" gestartet; Quests sind bis zum 26. Juli verfügbar - 4Players.de

In Hearthstone: Der Hexenwald ist "die Monsterjagd", der kostenlose Einzelspielermodus der Hexenwald-Erweiterung, nun verfügbar. Im Solo-Modus, der an die Schatzjagden aus Kobolde & Katakomben erinnert, wagen sich die Spieler in den Wald und versuchen die Ursache des Fluchs zu beseitigen, der auf dem Hexenwald lastet. Dabei schlüpft man in die Rolle von einem der vier erfahrenen Monsterjäger."Jeder dieser Helden oder auch Antihelden hat seine ganz eigenen Tricks auf Lager, einschließlich einer besonderen Heldenfähigkeit, die ihr meistern müsst, wenn ihr die Jagd überleben wollt. Bei jeder Monsterjagd werdet ihr euch einer Reihe von bis zu acht monströsen Bossen stellen müssen. Mit jedem Sieg erhaltet ihr das nötige Werkzeug, um euer Deck immer weiter zu verstärken. Solltet ihr jedoch fallen, müsst ihr die Jagd mit einem anderen Deck neu beginnen. Der Weg vor euch wird kein leichter sein – im Wald wimmelt es nur so von teuflischen Gegnern! Zudem hegt jeder Jäger einen Groll gegen einen besonderen Boss, dem sie schon einmal begegnet sind – eine Art persönlicher Nemesis. Die Reise jedes Jägers endet mit einem Entscheidungskampf gegen ihre Nemesis."Alle vier Jäger geben jeweils eine Quest, die euch eine Kartenpackung aus Der Hexenwald beschert. Jede abgeschlossene Quest schaltet die nächste Quest in der Reihe frei. Allerdings sind die Quests nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar, und zwar bis zum 26. Juli 2018. Falls man es schafft, die Monsterjagd mit allen vier Jägern abzuschließen, darf man Hagatha herausfordern.Letztes aktuelles Video: 70 Kartenpackungen