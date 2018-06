V-Rally 4: Die Disziplinen "V-Rally Cross" und "Buggy" im Trailer - 4Players.de

"Rally: Von Afrika nach Japan - Spieler bereisen die Welt auf schwierigen Strecken unter extremen Bedingungen.

Extreme-Khana: Spieler müssen präzise arbeiten und auf diesen hindernisreichen Strecken mit ihrem Drifting bis zum Äußersten gehen.

Hillclimb: Können die Spieler mit ihren starken Fahrzeugen die Gipfel erklimmen?"

Screenshot - V-Rally 4 (PC) Screenshot - V-Rally 4 (PC) Screenshot - V-Rally 4 (PC) Screenshot - V-Rally 4 (PC)

In V-Rally 4 von Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games wird es fünf Disziplinen geben. Die ersten beiden Disziplinen "V-Rally Cross" und "Buggy" zeigen die Entwickler im folgenden Trailer. "V-Rally Cross-Rennen" sind Wettkämpfe mit sieben anderen Fahrern auf Strecken, die sowohl aus Dreck als auch aus Asphalt bestehen. Leichter und agiler soll man hingegen mit Buggies auf besonders holprigen Strecken unterwegs sein.Darüber hinaus sind weitere Disziplinen in V-Rally 4 verfügbar (laut Hersteller):Das Rennspiel beinhaltet außerdem einen Karrieremodus, nicht näher beschriebene Online-Möglichkeiten und einen Split-Screen-Multiplayer. V-Rally 4 wird im September 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Version wird später folgen.Letztes aktuelles Video: V-Rally Cross and Buggy