V-Rally 4: Die Disziplinen "Rallye" und "Hillclimb" im Trailer - 4Players.de

Bigben Interactive (Publisher) und Kylotonn Racing Games (Entwickler) zeigen zwei weitere der fünf Disziplinen aus V-Rally 4 im folgenden Trailer, und zwar Rallye und Hillclimb.Zu den beiden Modi schreibt der Publisher: "Moderne und historische Autos, Strecken in Afrika, Sibirien und der amerikanischen Wüste - die Rallyes sind technische Herausforderungen auf sämtlichen Oberflächen und man muss schon Experte sein, um Aussicht auf den Sieg zu haben. Phänomenales Drehmoment und Ausdauerfahrten erwarten die Spieler, wenn sie sich in den Hillclimb-Herausforderungen mit einem Berg anlegen. Sportwagen mit über 1.000 PS, die speziell für diese Disziplin ausgelegt wurden, müssen präzise über Streckenabschnitte an gefährlichen Klippen entlang gesteuert werden. (...) V-Rally 4 ermöglicht es Rennfans, ihre Fertigkeiten harten Prüfungen zu unterziehen und neue Fahrtechniken zu erlernen. Vielseitigkeit wird für sie im Karriere-Modus von großem Nutzen sein - denn dieser bildet das Herz der Spielerfahrung und führt die Fahrer um die ganze Welt."Neben diesen zwei Disziplinen gibt es noch Extreme-Khana, V-Rally Cross und Buggy. V-Rally 4 wird im September 2018 auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Rally and Hillclimb