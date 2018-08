V-Rally 4: Rallye-Spielszenen aus Kenia und Malaysia - 4Players.de

hydro skunk 420 schrieb am 04.08.2018 um 13:23 Uhr

Weiß nicht so recht.

Grafisch macht besonders die Malaysia-Strecke schon einiges her, aber mich stören zwei Dinge:

- Es tut sich viel zu wenig, wenn man durch große Wasserpfützen fährt. Weder spritzt da irgendwie Wasser und noch viel schlimmer: Es scheint kaum eine Art Widerstand zu geben.

- Das Aufkommen bei Sprüngen wirkt viel zu sanft. Bei anderen Rally-Spielen scheppert es ordentlich.

Ich warte Tests ab.

Will eh erstmal lesen, was die Karriere so taugt.