V-Rally 4: Video stellt den Extreme-Khana-Modus des Rallye-Spiels vor - 4Players.de

Bigben Interactive und Kylotonn Racing Games haben einen neuen Trailer zu V-Rally 4 veröffentlicht (siehe unten), in dem nach V-Rally Cross, Buggy, Rally und Hillclimb die fünfte und letzte Disziplin des Rallye-Spiels vorgestellt wird: Extreme-Khana. Dazu heißt es vom Hersteller: "Extreme-Khana ist die anspruchsvollste und mitreißendste Disziplin von V-Rally 4: Die Fahrer absolvieren akrobatische Strecken in schnellstmöglicher Zeit. Dabei gilt es, eine tolle Show abzuliefern - ohne einen einzigen Fehler zu begehen. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind rundum erfahrene Piloten gefragt, die sämtliche Disziplinen beherrschen: die Präzision des Driftens, die Kompromisslosigkeit des Rallyecross und das enorme Tempo der Rallye.Auf den Dünen der Sahara, in den Docks von Südafrika, zwischen den Frachtcontainern verlassener Lagerhallen in Michigan oder auf dem Asphalt der Nellis Air Force Base - hier ist ausgiebiges Training nötig, um alle Wagen und Strecken zu beherrschen." V-Rally 4 wird am 7. September 2018 für Playstation 4 und Xbox One sowie am 28. September für PC erhältlich sein. Die Fassung für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Vorbesteller der PS4-Fassung erhalten zudem den Ford Shelby GT500, ein getuntes Muscle-Car, das im Extreme-Khana-Modus eingesetzt werden kann.Letztes aktuelles Video: Extreme-Khana