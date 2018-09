Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer



Zum Start der Rallye-Simulation V-Rally 4 auf PS4 und Xbox One haben BigBen und Kylotonn einen frischen Launch-Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt Impressionen der Disziplinen Rally Cross, Buggy, Rally, Hillclimb und Extreme-Khana.V-Rally wird am 7. September auf PS4 und Xbox One erscheinen. Der PC wird erst am 28. September beliefert. Auch eine Fassung für die Switch ist in Planung, derzeit ist hier aber noch kein Release-Termin bekannt.Vorbesteller der PS4-Version bekommen übrigens einen Ford Shelby GT500, der für den Extreme-Khana Modus vorgesehen ist.