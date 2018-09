SEGA Mega Drive Classics: Retro-Sammlung wird für Switch umgesetzt - 4Players.de

SEGA Mega Drive Classics wird nach der Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One in diesem Jahr auch auf Nintendo Switch erscheinen. Die Sammlung beinhaltet über 50 Klassiker aus zahlreichen Genres: Arcade-Action, Shooter, Beat'em-Ups, Geschicklichkeits- und Puzzle-Spiele - mit neuen Zusatzfunktionen. Switch-Spieler können im lokalen Splitscreen-Koop-Modus zudem gegeneinander antreten und dabei jedes Joy-Con individuell einsetzen. Funktionen wie Online-Multiplayer, Errungenschaften, Spiegel-Modus, Rewind und Savegames sind auch in der Auflage für Nintendo Switch enthalten.Unseren Test der Retro-Sammlung für PS4 und Xbox One findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch-Teaser