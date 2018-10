SEGA Mega Drive Classics: Retro-Sammlung erscheint am 6. Dezember auf Switch - 4Players.de

Die SEGA Mega Drive Classics werden am 6. Dezember 2018 auf Nintendo Switch erhältlich sein. Im folgenden Trailer werden die Features der Spiele-Sammlung kurz vorgestellt, zum Beispiel Online-Multiplayer, Spiegel-Modus, lokaler Co-Op (Same Screen), Rückspul- und Speicherfunktion.Das Spiele-Paket mit mehr als 50 Retro-Klassikern (The Revenge of Shinobi, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Phantasy Star 2, Golden Axe, Sonic the Hedgehog etc.) ist Ende Mai bereits auf PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Zum Test : Retro ist in. Das zeigen nicht nur die vielen aktuellen Spiele, die visuell auf ein 8- oder 16-Bit-Design setzen. Auch die Nachfrage nach Mini-NES oder –SNES sowie Ankündigungen wie das Mini Neo Geo zeigen, dass die Spielekunst alter Schule auch in der Gegenwart Spuren hinterlassen kann. In die gleiche Kerbe möchte Sega mit den Mega Drive Classics schlagen.Letztes aktuelles Video: Switch-Features