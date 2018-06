Might & Magic Elemental Guardians: Mobile-Ableger für Android und iOS veröffentlicht - 4Players.de

"PvE-Kämpfe: Individuelle Teams aus Kreaturen zusammenstellen und durch strategisches Nutzen der Elemente spannende Abenteuer erleben.

PvP-Duelle: In der Arena von Elemental Guardians sammeln sich Spieler aus aller Welt zu asynchronen Kämpfen. Wöchentliche Rankings von der Anfänger- bis Meisterliga bieten stetigen Anreiz und Herausforderungen.

Elementar-Kreaturen zum Sammeln: Das Suchen, Bezwingen und Fangen von mehr als 400 wunderschön animierten Kreaturen wie Drachen und Riesen ist ein Traum für alle Sammler.

Beeindruckende Entwicklungen: Süße Begleiter werden mit genug Training zu mächtigen Verbündeten, die durch das Training ihrer Fähigkeiten und Ausrüsten von uralten Glyphen noch weiter verbessert werden können.

Augmented Reality: Der AR-Modus erweckt die eindrucksvollen Kreaturen zum Leben und bietet tolle Gelegenheiten für Schnappschüsse und eine ganz neue Sicht auf die actionreichen Kämpfe.

Live-Events und Gilden-Quests: In herausfordernden Live-Events wartet regelmäßig besonders prestigeträchtige Beute, während Teamplayer einer Gilde beitreten können, um sich mit ihnen in cooperative Quests zu stürzen."

Ubisoft hat das "Mobile-Rollenspiel" Might & Magic Elemental Guardians im App Store für iOS-Geräte und auf Google Play für Android-Geräte veröffentlicht. Das von Ubisoft Barcelona Mobile entwickelte Spiel kann kostenlos runtergeladen werden. Ingame-Käufe sind vorhanden (von 1,09 Euro bis 109,99 Euro).Als junge Zauberlehrlinge an der Akadimia - der Akademie der Magie - beginnen die Spieler ihre Reise durch die Länder von Ashan, wo sie Kreaturen sammeln können. Beim Trainieren und Entwickeln dieser Kreaturen werden ihre wahren Mächte entfesselt, welche die Spieler in den Teamkämpfen gegen computergesteuerte Gegner und andere Spieler nutzen können.Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer