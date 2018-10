My Memory of Us: Kriegsgeschichte zweier polnischer Kinder erscheint heute für PC & PS4; Xbox One morgen - 4Players.de

Das Puzzle-Adventure My Memory of Us erscheint heute für PC und PlayStation 4. Die Xbox One wird morgen versorgt. Als Erzähler für die Geschichte zweier Kinder im besetzten Warschau zu Beginn des Zweiten Weltkriegs konnte man Patrick Stewart (u. a. Royal Shakespeare Company, Star Trek: The Next Generation und X-Men) gewinnen.Das Spiel soll trotz Robotersoldaten und Zeichentrick-Look eine Geschichte über reale Menschen und Ereignisse erzählen, um die Erinnerungen an sie wach zu halten sowie deren Helden und Opfern Respekt zu zollen. Spielerisch soll ein Rätsel-basiertes Adventure in 2,5D geboten werden. Zudem werden individuelle Fertigkeiten der sowohl einzeln als auch gemeinsam steuerbaren Protagonisten, ein bildliches Dialogsystem und bittersüßer Humor versprochen. Der folgende Launch-Trailer zeigt weitere Eindrücke der emotionalen Geschichte.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer