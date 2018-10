Team Sonic Racing: Fun-Racer wird auf 2019 verschoben - 4Players.de

Sonic-Fans mit einer Vorliebe für Fun-Racer müssen sich noch etwas länger gedulden: Sega und Koch Media haben uns mitgeteilt, dass Team Sonic Racing auf den 21. Mai verschoben wurde. Ursprünglich war eine Veröffentlichung gegen Ende des Jahres geplant, Entwickler Sumo Interactive benötigt aber offenbar noch mehr Zeit für den Feinschliff. Hier die Details aus der Mitteilung:



"Um die bestmögliche Produktqualität liefern zu können, hat SEGA entschieden, die Veröffentlichung des Spiels auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Während der zusätzlichen Entwicklungszeit werden SEGA und Sumo Digital das Spiel optimieren, um die Spielerfahrung für alle Spieler zu erweitern und mit Team Sonic Racing das bestmögliche Spielerlebnis abzuliefern. Wir sind uns bewusst, dass sich viele Fans sauf eine Veröffentlichung im kommenden Winter freuen und möchten uns für die Unannehmlichkeiten, die diese Verschiebung verursacht, in aller Form entschuldigen. Wir sind uns sicher, dass mit der zusätzlichen Entwicklungszeit für unsere Teams sichergestellt ist, dass Team Sonic Racing eine unvergessliche Erfahrung wird, die Fans über eine sehr lange Zeit hinweg genießen können.



Über Team Sonic Racing Team Sonic Racing lässt Spieler, mit aus dem Sonic-Universum bekannten Charakteren, über herausfordernde Pisten rasen. Mit dabei sind Sonic, Tails und viele andere. Der Spieler tritt allein oder mit bis zu 12 anderen Spielern, online in verschiedenen Multiplayer-Spielmodi, z.B. Grand-Prix, Time-Trial, Team-Adventure, an.



Key Features:

- Online-Multiplayer & Lokaler Co-Op Modus – 12 Spieler pro Rennen, vier Spieler Split-Screen und verschiedene Offline-und Online-Renn-Modi einschließlich Grand Prix Modus, Exhibition-Modus, Time-Trial und Team-Abenteuer-Modus.

- Team-Rennen – Der Spieler kann aus unterschiedlichen “Team-Moves“ wählen, um den Teammitgliedern zu helfen und die Gegner lahmzulegen

- Performance & Skin-Anpassung – Das Aussehen und die Handhabung des Fahrzeugs kann beliebig verändert werden.

- Wisps – 14 spektakuläre offensive & defensive Items, die dem Spieler dabei helfen, das gegnerische Team zu übertrumpfen und hinter sich zu lassen.

- Abenteuer-Modus – Eine einzigartiges Story-Erlebnis, das den Spielern die grundlegende Spielmechanik und die Charaktere vorstellt.

- Verschiedene Charaktere – 15 spielbare Charaktere aus dem Sonic Universum und drei eigenständige Charakter-Eigenschaften: Geschwindigkeit, Technik und Kraft."